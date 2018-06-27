بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو

قال هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إن كل المواطنين الذين حصلوا على وحدات للإسكان الاجتماعى ملتزمين بسداد الأقساط إلا فى حالات نادرة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دشنت عدة وحدات اسكان اجتماعى فى المدن الجديدة منها مدينة بدر وأكتوبر والعبور، ومدينة جمصة.



وأضاف يونس فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عقد اجتماعا مع اللواء كامل الوزير بالأمس واتفقا على بدء تسليم الوحدات تدريجيًا من 30 يونيو الجارى وحتى 30 ديسمبر القادم.



وأشار يونس إلى أن الوحدات السكنية التى ستتسلم ستكون وحدات الإعلانين السابع والثامن، مفيدًا أن هناك وحدات جاهزة يتم تسليمها للحاجزين، مؤكدًا أنه فى نهاية شهر مارس القادم سيتم تسليم كل الوحدات التى طرحت فى الإعلانات الماضية.

