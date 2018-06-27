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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات لـ 285 قتيلا و1500 مصاب في نيكاراجوا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:18 ص
مظاهرات فى نيكاراجوا
مظاهرات فى نيكاراجوا
أ ش أ
أعلنت نيكاراجوا ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهرين إلى 285 شخصا ونحو 1500 مصاب.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن المتظاهرين قولهم: إنهم تعرضوا لاطلاق نار من قبل قناصة يستخدمون بنادق رشاشة خلال مظاهرة ضخمة في مدينة هونك ثاني أكبر مدن البلاد، محملين مسؤولية ذلك لحكومة الرئيس دانيال اورتيجا الذي يحكم البلاد منذ 4 عقود.
وتواجه الحكومة في نيكاراجوا احتجاجات من المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس أورتيجا البالغ من العمر 72 عاما.

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