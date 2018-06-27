ميلان ينتظر عقوبات الاتحاد الأوروبي

ينتظر نادي ميلان الإيطالي، اليوم، الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخاص بالعقوبات الموقعة على الروسونيري، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.



ووفقًا لما ورد عن شبكة "بريميوم سبورت"، فإن ميلان يواجه خطر الاستبعاد من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تغريمه ما لا يقل عن 30 مليون يورو، بسبب عدم مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.



وأضافت أن النادي حال توقيع العقوبات عليه، سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، من أجل العودة والمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.



يذكر أن ميلان احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.