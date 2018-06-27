مجهول يدهس شابا مصريا في السعودية ويلوذ بالفرار

ذكرت حملة إعفاء جمركي على سيارات المغتربين بالسعودية أن الشاب المصري محمود عزت عبد الرحمن، من أبناء محافظة كفر الشيخ قرية الكوم الطويل، والذي يعمل في المملكة وتحديدا بالدمام، تم دهسه من قبل شخص مجهول بسيارته الخاصة على الطريق.



وقالت الحملة في بيان لها: "إن من قام بالدهس ترك الشاب محمود ملقى على الأرض ولاذ بالفرار، إلا أنه تم كشف تفاصيل السيارة وهي تحمل رقم اللوحة "ا س د 1234".



وأضافت أن الشاب المصري يرقد الآن في مستشفى الدمام بالعناية المركزة بحالة صحية سيئة للغاية.