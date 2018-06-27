شاهد .. أقدم استوديو فوتوغرافي التقط صور الحاشية الملكية

قال أشرف بيلا صاحب أقدم استوديو تصوير فوتوغرافي في مصر، إن الاستوديو كان يملكه رجل مجري اسمه مستر بيلا، وكان أول استديو تصوير فوتوغرافي في مصر.



وأضاف بيلا، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستوديو كان سياسيا فنيا اجتماعيا، حيث التقط صورا للحاشية الملكية، وكان صاحب الاستوديو يتوجه لقصر عابدين لتصوير الملك.



وأشار إلى أن اليوم الذي كانت تأتي الحاشية الملكية للاستوديو للتصوير كان يعتبر حدثا، فكانت الحاشية تأتي في كامل زيها الرسمي، يحيط بها الحرس، وكانت السجادة الحمراء يتم فرشها من أمام الاستوديو حتى الداخل.

