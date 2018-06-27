ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. أقدم استوديو فوتوغرافي التقط صور الحاشية الملكية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:58 ص
ستوديو بيلا
ستوديو بيلا
إسلام الطوانسي
قال أشرف بيلا صاحب أقدم استوديو تصوير فوتوغرافي في مصر، إن الاستوديو كان يملكه رجل مجري اسمه مستر بيلا، وكان أول استديو تصوير فوتوغرافي في مصر.

وأضاف بيلا، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستوديو كان سياسيا فنيا اجتماعيا، حيث التقط صورا للحاشية الملكية، وكان صاحب الاستوديو يتوجه لقصر عابدين لتصوير الملك.

وأشار إلى أن اليوم الذي كانت تأتي الحاشية الملكية للاستوديو للتصوير كان يعتبر حدثا، فكانت الحاشية تأتي في كامل زيها الرسمي، يحيط بها الحرس، وكانت السجادة الحمراء يتم فرشها من أمام الاستوديو حتى الداخل.

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي بعد فوز أردوغان: مفاوضات ضم تركيا في جمود تام

داليتش: لا يوجد منتخب أفضل من كرواتيا في المونديال

الأرصاد: اليوم بداية لموجة حارة جديدة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

وفاة شقيقة شيخ الأزهر.. والعزاء في الأقصر

تامر عبد الحميد: رحيل السعيد أفقد الأهلى 50% من قوته الهجومية

كوريا الشمالية تجري ترقيات سريعة للمفاعل النووي

ألمانيا تسعى للبقاء عبر بوابة كوريا الجنوبية

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

شاهد.. رسالة قوية من كتائب المقاومة للجيش الإسرائيلي

بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. كاميرا عمرها 120 عاما في أقدم استوديو تصوير
شاهد .. أقدم استوديو فوتوغرافي التقط صور الحاشية الملكية
منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟