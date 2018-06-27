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الظروف البيئية تؤثر على هرمون الذكورة لدى الرجل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:25 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أ ش أ
ذكرت دراسة طبية حديثة أن الرجال الذين نشأوا فى ظروف بيئية صعبة مثل انتشار الأمراض ، أو سوء التغذية ، ربما يكونون لديهم مستويات منخفضة من هرمون "التستوستيرون"، والمعروف بهرمون "الذكورة" فى وقت لاحق من حياتهم .

فقد عكفت الدراسة – التى نشرت نتائجها فى عدد يونيو من مجلة "الطبيعة البيئية "، على جمع بيانات أكثر من 359 رجلا ولدوا ومازالوا يعيشون فى بنجلاديش، والبعض منهم انتقل إلى لندن في طفولتهم، والبعض الآخر انتقل إليها في مرحلة البلوغ، فضلا عن الرجال المولدين فى بريطانيا بعد هجرة آبائهم من بنجلاديش.

وأظهرت النتائج أن الرجال البنغال الذين نشأوا وعاشوا فى مرحلة البلوغ فى بريطانيا لديهم مستويات أعلى من هرمون "التستوستيرون"، مقارنة بالرجال الأثرياء نسبيا الذين نشأوا وعاشوا فى بنجلاديش فى مرحلة البلوغ.

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