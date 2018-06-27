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أخبار العالم

اجتماع إسرائيلي أمريكي لبحث نزاعات لبنان وميناء غزة وقبرص ترد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكر موقع "والاه" العبري أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اجتمع مع الفريق الأمريكي لعملية السلام جاريد كوشنر، وجيسون جرينبلات.

وبحثوا خلال الاجتماع وفق ما نقلت المواقع العبرية النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان، وشروط تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة وقضايا أخرى للتخفيف من المعاناة في غزة، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه.

وتحاول إسرائيل العمل على أربعة محاور متوازية؛ الأول هو ممارسة صلاحيات ما يسمى "المنسق في الضفة وغزة"، بما في ذلك تخفيف القيود على دخول البضائع ونقل المرضى، بالإضافة إلى ذلك، تأمل إسرائيل وفق القناة العاشرة الإسرائيلية أن يساهم المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، في اقتراحات للأزمة في غزة دون المساس بالأمن الإسرائيلي.

المحور الرابع، هو فكرة وزير الجيش افيجدور ليبرمان رفع إلى نظيره القبرصي أن بلاده ستكون مسئولة عن بناء ميناء في غزة، بالإضافة إلى ذلك، تم طرح اقتراح من بناء محطة للطاقة الشمسية عند معبر ايرز.

في غضون ذلك، ذكرت السلطات القبرصية أنها تدرس طلبا إسرائيليا ببناء مرفق بحري على الجزيرة لتوصيل البضائع إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة كليليا فاسيليو للصحافيين: "لم يتم الاتفاق على المسألة إلا أن هناك طلبا تحت الدرس حاليا".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد تقدم وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بذلك الاقتراح خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى الجزيرة المتوسطية.

وتنص الخطة على بناء رصيف بحري خاص لسفن الشحن التي تحمل بضائع متوجهة إلى غزة على بعد نحو 400 كيلومتر من قبرص.

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