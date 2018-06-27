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شاهد.. كاميرا عمرها 120 عاما في أقدم استوديو تصوير

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:04 ص
أقدم كاميرا
أقدم كاميرا
إسلام الطوانسي
عرض أشرف بيلا صاحب أقدم استوديو تصوير فوتوغرافي في مصر، مجموعة من أقدم كاميرات الفوتوغرافيا التي يمتلكها في الاستوديو الخاص به، والتي من بينها كاميرات أثرية.

وقدم أشرف، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، كاميرا عمرها 120 عاما، والتي كان يستخدم المصور ملاءة سوداء يغطي بها وجهه كي يتمكن من التقاط الصورة.

كما عرض أشرف العديد من أنواع الكاميرات التي توالت بعد ذلك، وشرح الفرق بين كل نوع، لافتا إلى أن التصوير في الماضي كان فنا وكان له متعة على خلاف التصوير الديجيتال الموجود حاليا.

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