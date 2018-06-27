شاهد.. رسالة قوية من كتائب المقاومة للجيش الإسرائيلي

نشر المكتب الإعلامي لكتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد لتدريبات عسكرية يجريها مقاتلوها، وذلك استعدادا لأي معركة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان.



وأكدت الكتائب أنها على أهبة الاستعداد والجهوزية الكاملة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة ما يتعرض له بكل ما أوتيت من إمكانيات وقوة، مشددة على أن فصائل المقاومة استطاعت فرض معادلتها الجديدة المتمثلة بالرد على أي اختراق للتهدئة أو اعتداء مهما كان حجمه.



وشددت كتائب المقاومة الوطنية على أن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة التي تجبره على الخضوع لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.



وحذرت الكتائب الاحتلال الإسرائلي بأن أي حماقة تستهدف الشعب الفلسطيني سيكون الرد مضاعفا وخارجا عن كل الحسابات الإسرائيلية.



وأشادت كتائب المقاومة الوطنية بالخطوة الإيجابية من قبل فصائل المقاومة، وهي تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجنحة العسكرية لتحديد طبيعة وسبل الرد على اعتداءات الاحتلال على قاعدة أن الجميع شركاء في النضال وفي قرار السلم والحرب.



وأكدت الكتائب ضرورة تطوير غرفة العمليات المشتركة من أجل الوصول إلى تشكيل جبهة مقاومة موحدة.



