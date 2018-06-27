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صاحب أقدم استوديو تصوير يروى موقفا طريفا مع أحمد عبد العزيز

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:53 ص
أحمد زكي
أحمد زكي
إسلام الطوانسي
روى أشرف بيلا صاحب أقدم استوديو تصوير فوتوغرافي في مصر، موقفا طريفا حدث بينه وبين الفنان أحمد عبد العزيز في بداية مشواره الفني.

وقال بيلا، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المخرجين كانوا يرسلون الفنانين إلى الاستوديو من أجل قياس زوايا الوجه وتحديد طريقة التصوير خلال تصوير الأفلام والمسلسلات.

وأضاف أشرف، أن الفنان أحمد عبد العزيز كان في بداية مشواره الفني، وعند وصوله إلى الأستوديو سال أشرف قائلا: "انت بقا اللى هتصورني، انت فنان بقا؟، مش باين عليك"، ما دفع أشرف للرد عليه قائلا: "وأنت ممثل بقا، مش باين عليك"، لافتا إلى أن علاقته بالفنان أحمد عبد العزيز تطورت بعدها لتصير علاقة صداقة.

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