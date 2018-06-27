خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. تعزيز التواجد الشرطي عند مداخل الكنائس والمنشآت الحيوية.. وتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين

مديرية أمن القاهرة: خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن والنظام

تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس

مدير أمن القليوبية: تنفيذ قواعد وضوابط ترحيل المتهمين

مدير مرور الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين

انتهت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من وضع خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن والنظام بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.وأكد اللواء عبد العال ضرورة تحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء هذه الاحتفالات، حيث أمر بتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها والمنشآت الحيوية، وكذا تعزيز الخدمات وتدعيمها بقوات خاصة بمنطقة وسط المدينة والفنادق الكبرى والمحلات العامة والملاهي والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية لضبط الأشخاص المشتبه فيهم والأحداث والمتسولين والباعة الجائلين.وشدد مدير الأمن على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام فى هذه الأماكن أثناء الاحتفالات، وكلف اللواء القيادات الأمنية بالمديرية للإشراف ومداومة المرور على الخدمات فى جميع القطاعات للتأكد من يقظة القوات وتنفيذ الخطة حتى الانتهاء من الاحتفالات.كما وجه عبد العال مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية فى الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق السريعة وعلى المحاور الرئيسية وجميع المداخل والمخارج، وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو حوادث المصادمات أثناء الاحـتـفــــالات.فيما تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية مجمع محاكم بنها بالمنشية التابع لقسم أول بنها، حيث التقى العميد عادل عبد الباقي، مدير إدارة الترحيلات، وضباط وأفراد الترحيلات.وشدد مدير الأمن خلال جولته على تنفيذ قواعد وضوابط ترحيل المتهمين وتأمينهم خلال عرضهم على المحاكم المختصة.رافق مدير الأمن في الجولة اللواء محمد درويش، مدير إدارة المرور، والعميد خالد اللبان، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد علاء غانم، مدير شرطة المرافق.وقال اللواء طارق حجاج، مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم تدعيم اﻹدارة بـ 3 بيتش باجى بالطرق والميادين منها كوبرى أكتوبر و15 مايو، مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور والميادين وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.وأضاف حجاج أنه تم تدعيم الوحدات بشاشات تليفزيونية وإرشادية لتعريف المواطنين بإجراءات التراخيص وكرسى متحرك لكبار السن وتخصيص مكاتب لهم، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.وأشار إلى أنه تم تعميم جميع الشوارع والميادين بكاميرات المراقبة، وتمت متابعة حركة السيارات بشكل يومى ورفع أى معوقات حركة المرور مع توعية المواطنين ضد أخطار الحوادث، وتوزيع كتيبات على المواطنين للتوعية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة.