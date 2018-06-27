ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. تعزيز التواجد الشرطي عند مداخل الكنائس والمنشآت الحيوية.. وتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
  • مديرية أمن القاهرة: خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن والنظام
  • تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس
  • مدير أمن القليوبية: تنفيذ قواعد وضوابط ترحيل المتهمين
  • مدير مرور الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين


انتهت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من وضع خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن والنظام بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد اللواء عبد العال ضرورة تحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء هذه الاحتفالات، حيث أمر بتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها والمنشآت الحيوية، وكذا تعزيز الخدمات وتدعيمها بقوات خاصة بمنطقة وسط المدينة والفنادق الكبرى والمحلات العامة والملاهي والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية لضبط الأشخاص المشتبه فيهم والأحداث والمتسولين والباعة الجائلين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام فى هذه الأماكن أثناء الاحتفالات، وكلف اللواء القيادات الأمنية بالمديرية للإشراف ومداومة المرور على الخدمات فى جميع القطاعات للتأكد من يقظة القوات وتنفيذ الخطة حتى الانتهاء من الاحتفالات.

كما وجه عبد العال مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية فى الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق السريعة وعلى المحاور الرئيسية وجميع المداخل والمخارج، وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو حوادث المصادمات أثناء الاحـتـفــــالات.

فيما تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية مجمع محاكم بنها بالمنشية التابع لقسم أول بنها، حيث التقى العميد عادل عبد الباقي، مدير إدارة الترحيلات، وضباط وأفراد الترحيلات.

وشدد مدير الأمن خلال جولته على تنفيذ قواعد وضوابط ترحيل المتهمين وتأمينهم خلال عرضهم على المحاكم المختصة.

رافق مدير الأمن في الجولة اللواء محمد درويش، مدير إدارة المرور، والعميد خالد اللبان، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد علاء غانم، مدير شرطة المرافق.

وقال اللواء طارق حجاج، مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم تدعيم اﻹدارة بـ 3 بيتش باجى بالطرق والميادين منها كوبرى أكتوبر و15 مايو، مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور والميادين وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف حجاج أنه تم تدعيم الوحدات بشاشات تليفزيونية وإرشادية لتعريف المواطنين بإجراءات التراخيص وكرسى متحرك لكبار السن وتخصيص مكاتب لهم، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه تم تعميم جميع الشوارع والميادين بكاميرات المراقبة، وتمت متابعة حركة السيارات بشكل يومى ورفع أى معوقات حركة المرور مع توعية المواطنين ضد أخطار الحوادث، وتوزيع كتيبات على المواطنين للتوعية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة.

ترشيحاتنا

أبرز ما جاء في صحف الأربعاء.. لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357».. الحكومة تستعد لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. الرئيس يوجه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

ألمانيا تسعى للبقاء عبر بوابة كوريا الجنوبية

أبو جريشة: مدرب دجلة الجديد يهتم بأدق التفاصيل

أبو جريشة: كارتيرون سيحقق النجاحات مع الأهلي

نجم الأرجنتين: نيجيريا بوابتنا لهزيمة فرنسا

اجتماع أمريكي قطري عاجل في واشنطن لهذا السبب

نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الحكومة الليبية في طرابلس تعلق على اختطاف عضو المجلس الرئاسي

خالد بيومي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن سارة سمير بطلة الألعاب الأوليمبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

وزارة الثقافة تعيد مسرح طنطا للحياة بعد غياب 8 سنوات

تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بمسقط رأسه بالأقصر .. صور

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

فيديو

مياه القليوبية تكشف سبب منع المواطنين من شرب المياه هذا المساء
تعرف على مدن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. فيديو
الإسكان: طرح وحدات العاصمة الجديدة إلكترونيا دون قرعة
وزير الزراعة: المركز العربي يخدم التنمية المستدامة
شاهد.. شاب يحارب البطالة بعربة مشروبات سريعة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟