هولندا تفوز على البرتغال في كأس العالم للروبوت في كندا

قد لا تكون هولندا حاضرة في بطولة كأس العالم المقام حاليا في روسيا ، ولكنها تفوقت على البرتغال في كأس العالم للروبوت في كندا.



وتمكن الطلبة من جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا من الفوز بلقب كأس الروبوت "روبو كب" اثر تفوقهم على الفريق البرتغالي (1/صفر) في نهائي البطولة التي أقيمت في مونتريال بكندا.



وذكر موقع "دتش نيوز" الهولندي إن هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها فريق إيندهوفن باللقب، ولكنهم خسروا النهائي العام الماضي أمام الفريق الصيني.



وتجرى المباراة على أرض ملعب يبلغ (18 مترا في 12 مترا) وبمجرد إطلاق صفارة الحكم تبدأ اللعبة من دون تدخل بشري، والهدف من البطولة هو تسريع تطوير الاختراع في مجال الانسان الآلي، كما أن المشاركين مطالبون بتقاسم خبرتهم الفنية مع الفرق الأخرى بعد انتهاء البطولة.