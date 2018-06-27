نائب العياط يلتقي وزير الري لبحث عدد من المشاكل.. صور

التقى النائب محمود الحفني عضو مجلس النواب عن دائرة العياط، وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، لبحث عدد من مشاكل الدائرة، التي لا تحتاج للتأجيل نظرًا لأهميتها القصوى .



وعرض الحفني على وزير الري عدد من المشاكل أهمها مشكلة الصرف الصحي الخاصة بخط الطرد المار بمصرف اللبيني، وكذلك مشكلة نقص مياه الري بقرى مركز العياط، ومعاناة الفلاحين بسببها، كما تم عرض مشكلة إنشاء كوبري كفر الضبعي استغراقها مدة طويلة مما يعيق حركة الأهالي.



كما وجه نائب العياط بسرعة إحلال وتجديد كوبري الرشاح بقرية جرزا، والاستغناء عن قطعة أرض تابعة للري لإقامة معهد ديني بقرية زاوية أبو سويلم، وآخيرًا الاستغناء عن قطعة أرض لاقامة مجمع مدارس عليها بقرية ميت القائد.



من جانبه وجه وزير الري بسرعة دراسة وحسم كافة الطلبات المقدمة من النائب.



حضر اللقاء الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد فؤاد عبد الخالق مدير عام مكتب وزير الري لشئون مجلس النواب.

