غدا.. ندوة للصناعات الثقافية المصرية الصينية بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة غدا، الخميس، ندوة ثقافية حول "الصناعات الثقافية وسبل تطويرها" بمشاركة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في مجال الصناعات الثقافية من مصر والصين، يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.



يبدأ اللقاء الذي يديره وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد، بمحاضرة بعنوان: "الصناعات الثقافية في الصين"، يلقيها جاو هونغتشوان، نائب المدير العام لمديرية الثقافة بمقاطعة سيتشوان، يعقبها حوار مفتوح لطرح وتبادل الأفكار حول كيفية الارتقاء بالصناعات الثقافية والاستفادة من التجارب الناجحة في ذلك المجال.



ويشارك في الحوار عدد كبير من المهتمين بالموضوعات المتعلقة بالصناعات الثقافية في مجالات: النشر والمسرح والسينما والموسيقى والعمارة والفنون الشعبية والأدب، في مصر والصين.



