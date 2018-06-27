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محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من الاتحاد المصرى للمصارعة..صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، وفدًا من الاتحاد المصرى للمصارعة، بمناسبة موافقة الاتحاد الدولى للمصارعة لمصر على تنظيم البطولة العربية للكبار، ودورة "إبراهيم مصطفى الدولية" وبطولة شرم الشيخ الدولية الشاطئية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 24 إلى 30 يوليو، وعد المحافظ بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح البطولة التي تعد إحدى روافد السياحة الرياضية خاصة في ظل اشتراك عدد من الدول العربية الشقيقة بها.

وبحث المحافظ مع الوفد الاستعداد للبطولة العربية للمصارعة ودورة إبراهيم مصطفى وبطولة شرم الشيخ الدولية الشاطئية على أرض مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 24 إلى 30 يوليو القادم .

حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بالمحافظة.
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من الاتحاد المصرى للمصارعة..صور
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من الاتحاد المصرى للمصارعة..صور

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