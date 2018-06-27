الرئيس مفقود تتصدر قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب

تصدرت رواية "الرئيس مفقود"، وهي الرواية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بالتعاون مع الكاتب جيمس باتيرسون، قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، كما احتفظت رواية "الغريب" لستيفن كينج بالمركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، حلت في المركز الثالث رواية "خط رؤية توم كلانسي" لمايك مادين، فيما احتلت رواية "مفتاح الفرعون" لدوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد المركز الرابع، وفي المركز الخامس والأخير حلت رواية "مأوى في المكان" لنورا روبيرتس.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب "قائم على أسرار المطبخ" لأنتوني بوردين الطاهي الأمريكي الشهير الذي انتحر مؤخرا المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي في قائمة "نيويورك تايمز" للأسبوع الأخير، كما احتفظ كتاب "كاليبسو" لديفيد سيدرايس بالمركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاء كتاب "روح أمريكا" لجون ميتشام، واحتل كتاب "قتلة زهور القمر" لديفيد جران المركز الرابع، وحل كتاب "الشمس تشرق" لأنتوني راي هينتون ولارا هاردين في المركز الخامس والأخير في قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير.

