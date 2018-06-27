وزير الزراعة: الدول العربية لديها مقومات النجاح وسوق واعدة للاستثمار.. صور

افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب.



ويشارك في الاجتماعات وزراء الزراعة من دول: الأردن، وفلسطين، والسودان، فضلًا عن ممثلي دول: الصومال، ولبنان، والكويت، والمغرب، وتونس، كذلك الدكتور رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد"، فضلا عن ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.



وأكد وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، أهمية تكاتف جميع الجهود لترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتًا إلى أن الدول العربية تمتلك جميع المميزات التي تتيح لها النجاح وتؤهلها له، من موارد طبيعية، فضلًا عن اتساع السوق.



وقال أبو ستيت إن البلدان العربية أيضًا بها فرص كبيرة للاستثمار، ما يساعدها علي رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، معربًا عن تطلعه للتوصل خلال هذه الاجتماعات الي نتائج قابلة للتنفيذ وفق الأولويات والآليات المناسبة بما يحقق التنمية الزراعية في المنطقة العربية.



وأضاف وزير الزراعة أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عام 1969، ومنذ إنشاء المركز، وأن هناك تعاونا مشتركا منذ هذا التاريخ باعتبار المركز بيت خبرة في مجال الدراسات التي تتعلق بمصادر المياه سواء على سطح الأرض أو في باطنها، كذلك يتم التعاون في مجالات زراعة وتطوير شجرة النخيل وتربية الإبل والتحسين الوراثي للأغنام والماعز واجراء البحوث المشتركة لرفع الكفاءة الإنتاجية لتقاوي القمح والشعير وعقد الدورات التدريبية في مجالات التصحر والإرشاد وإنتاج الأعلاف والمراعي.



وأوضح أن الغذاء والإنتاج الزراعي يعد هو المطلب الرئيسي لشعوب المنطقة التي تواجه ازديادا سكانيا مضطردا، ما يجعل هذه الاجتماعات فرصة جيدة لبحث سبل تعزيز التجارة للسلع الغذائية والاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها الوطن العربي أمام الاحتياجات سواء إقليمية أو دولية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار أبو ستيت إلى أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها من اتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.



وشدد الوزير على ضرورة العمل على تعزيز ودعم دور المركز لتنفيذ برامج تخدم احتياجات المنطقة وتعزيز الدور العربي في تحقيق طفرة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية تهدف إلى رفع وبناء القدرات في مجالات البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعٍ وغابات والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج تقاوي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة في إطار التغييرات المناخية التي يشهدها العالم.



وخلال كلمته، قال الدكتور رفيق صالح، المدير العام لـ"أكساد"، إن خطة العمل العربية تستهدف تنفيذ مشروعات تكون نموذجية، تخدم القطاع الزراعي والمائي العربية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.



وأضاف صالح أن أزمة العرب في أن حياتهم هي المؤتمرات بدلا من التنفيذ العملي لخدمة القطاع الزراعي وتطوير والتأقلم مع التغيرات المناخية، وهو ما يستوجب الانخراط في عقد ورش عمل تحقق الاستفادة للمجتمع الزراعي.