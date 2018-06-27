الصحف الكويتية: مصر الوجهة الثانية للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا.. إدراج 187 شخصا على قوائم الإرهاب.. أجيليتي الكويتية تنشئ مركزا لوجستيا في قناة السويس.. والأزهر يشيد ببنك الطعام الكويتى

الصحف الكويتية:

مصر الوجهة الثانية للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا

"أجيليتي" الكويتية تنشئ مركزا لوجستيا في مصر

شيخ الأزهر يشيد بجهود ورسالة البنك الكويتي للطعام

شكري يبحث إصلاح الاتحاد الأفريقي بتمهيدية القمة الـ31

القاهرة تحتفل بـ "30 يونيو" وتدرج 187 على قوائم الإرهاب

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصري.وقالت "القبس" إن مصر بها أقدم حضارة في العالم، وهي ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا والثانية من حيث حجم الاقتصاد، وحجم الناتج القومي المصري هو 336 مليار دولار في 2017، وهو ما يعادل 3 أضعاف الناتج القومي لدولة الكويت في السنة نفسها، ومعدل الناتج القومي للفرد هو 3500 دولار، ما يضع مصر في مصاف الدول منخفضة الدخل. ومصر لديها فرصة كبيرة لجذب استثمارات خارجية أكثر من الكويت بسبب حجم الاقتصاد.ويرتكز أصحاب القرار في الصناديق السيادية والتقاعدية المختلفة على حجم الاقتصاد لقياس الحجم المناسب للاستثمار في أي دولة، لذلك لا تحصل الدول صغيرة الحجم على الاستثمارات التي تحتاجها، وبعدها يتم تحديد النمو المتوقع لاقتصاد الدولة المستهدفة لتحديد جاذبية الدول للاستثمار، وسرعة نمو الاقتصاد هي السبب الرئيسي للاستثمار في الدول الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل، وفي الخطوة الأخيرة، يتم تحديد نوع الأصول المرغوب فيها سواء كانت سندات حكومية أو أسهم شركات مدرجة أو خاصة، وتقع مصر في الترتيب 34 على مستوى العالم من ناحية الناتج القومي، ونستطيع افتراض الترتيب نفسه في رغبة المستثمرين الأجانب، لذلك توزيع الأصول في العالم يعطي ميزة تنافسية بسبب حجم الاقتصاد المصري، وتعتبر مصر هي الوجهة الثانية للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا.وأفادت "الرأي" بأن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، أشاد بالجهود الخيرية للعاملين في البنك الكويتي للطعام، من أعمال ومشاريع وحملات يطلقها البنك تميزت جميعها بنوعيتها وخدمتها التي تغطي مختلف شرائح المحتاجين وأصحاب العوز، بالإضافة إلى أن غالبية الخدمات التي يقدمها البنك تعتبر للمرة الأولى في الكويت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، ما يجعله صرحا خيريا يقتضى به على المستوى العالمي.واستقبل الطيب بمقر مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية، نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري، والمدير العام سالم الحمر، بحضور كبار قيادات المؤسسة الأزهرية، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون في جميع المجالات، لاسيما في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم، والعمل على تطويره ليحقق أقصى استفادة للمستحقين من الفقراء في شتى بقاع العالم.وأكدت "كونا" أن شركة "أجيليتي" الكويتية، أعلنت توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء مركز لوجستي بمنطقة شرق بورسعيد في مصر.وذكرت "أجيليتي"، في بيان للبورصة الكويتية، أنها ستقوم بتطوير محور لوجيستي في التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد، بغرض تعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور قناة السويس وستعمل أجيليتي على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما في ذلك تحديث الجمارك وتطوير الإجراءات الجمركية.وقالت "الجريدة" إن الدولة المصرية تنظم أسبوعًا من الاحتفالات بذكرى احتجاجات 30 يونيو 2013 وبدأت مصر أسبوعًا من الاحتفالات بذكرى احتجاجات 30 يونيو التي مهدت لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.ويبدأ قرار الإدراج من تاريخ صدور القرار لمدة خمس سنوات ويشمل إعلاميين وقادة بالجماعة من الهاربين بالخارج ومنهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.وأضافت "الجريدة" أن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 33، للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده غدًا، الخميس، وبعد غد، الجمعة، تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ 31، لقمة الاتحاد الأفريقي في الأول والثاني من يوليو 2018.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان أمس، بأن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الأفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الأفريقي.