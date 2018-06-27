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كأس العالم

نجم الزمالك الأسبق: فيفا يدار بالمجاملات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:46 ص
فيفا
فيفا
منتصر المرشدي - حسن العمدة
قال تامر عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إن الكثير من الأمور داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تدار بالمجاملات، لافتا إلى أن الأمور داخل الفيفا ليست بالنزاهة التي يتصورها البعض.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اختيار أحسن لاعب في مباريات الفيفا يكون في بعض الأوقات مجاملات من الفيفا".

وخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى المركز الاخير دون نقاط خلال كأس العالم فى روسيا .

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