ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

تامر عبد الحميد:اتحاد الكرة وكوبر يتحملان مسؤولية فشل المنتخب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:50 ص
الارجنتيني هيكتور
الارجنتيني هيكتور كوبر
حسن العمدة
قال تامر عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إن اتحاد الكرة أخفق في عدم الإعلان عن هدف المنتخب الوطني في كأس العالم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة شغل نفسه بالأجواء الاحتفالية والاستثمارية في المونديال، وأخرج اللاعبين والجهاز الفني عن تركيزهم، كنا نرى اللاعبين في الإعلانات أكثر من الملعب".

وأردف: "اتحاد الكرة يتحمل مسئولية عدم توفير القدر الكافي من الهدوء والتركيز للاعبين والجهاز الفني".

وأكمل: "أيضا هيكتور كوبر، يتحمل إصراراه على اللعب بنفس الطريقة الدفاعية والتي لا تناسب المصريين، رغم أنه يجب علينا شكره على تحقيق أهدافه مع الفريق".

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

الأرصاد: اليوم بداية لموجة حارة جديدة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

شاهد.. رسالة قوية من كتائب المقاومة للجيش الإسرائيلي

مدبولى والوزير يتابعان موقف تنفيذ المشروعات المشتركة بين الإسكان والهيئة الهندسية.. الاتفاق على تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى فى 30 يونيو وصرف التعويضات الخاصة بالمقاولين

MBC تتعاقد مع رضا عبد العال بعد نجاح توقعاته لمنتخب مصر

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن سارة سمير بطلة الألعاب الأوليمبية

تعرف على سر غياب إسماعيل يوسف عن جنازة لاعب الزمالك

بالأرقام .. استثمارات بقيمة 7 مليارات ريال للسعودية خلال 3 سنوات

أبو جريشة: مدرب دجلة الجديد يهتم بأدق التفاصيل

رد ناري من أحمد مرتضى منصور على المتربصين بنادي الزمالك

الأهرام يعلن عن ضم السوري عمرو الميداني

الشركات القطرية تتسبب في خسارة سان جيرمان 51 مليون يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. كاميرا عمرها 120 عاما في أقدم استوديو تصوير
شاهد .. أقدم استوديو فوتوغرافي التقط صور الحاشية الملكية
منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟