تامر عبد الحميد:اتحاد الكرة وكوبر يتحملان مسؤولية فشل المنتخب

قال تامر عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إن اتحاد الكرة أخفق في عدم الإعلان عن هدف المنتخب الوطني في كأس العالم.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة شغل نفسه بالأجواء الاحتفالية والاستثمارية في المونديال، وأخرج اللاعبين والجهاز الفني عن تركيزهم، كنا نرى اللاعبين في الإعلانات أكثر من الملعب".



وأردف: "اتحاد الكرة يتحمل مسئولية عدم توفير القدر الكافي من الهدوء والتركيز للاعبين والجهاز الفني".



وأكمل: "أيضا هيكتور كوبر، يتحمل إصراراه على اللعب بنفس الطريقة الدفاعية والتي لا تناسب المصريين، رغم أنه يجب علينا شكره على تحقيق أهدافه مع الفريق".