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أخبار العالم

سندات البحرين الدولارية بدعم إماراتي كويتي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
رويترز
تعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة اليوم الأربعاء بعدما قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إنها ستقدم دعما ماليا للمملكة.

وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب.

ونزلت بعض السندات السيادية البحرينية إلى مستويات قياسية متدنية يوم الاثنين مع تخوف المستثمرين بالخارج من قدرة البلاد على تجنب أزمة تمويل.

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