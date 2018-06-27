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كأس العالم

تامر عبد الحميد: رحيل السعيد أفقد الأهلى 50% من قوته الهجومية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:55 ص
تامر عبد الحميد ظهير
تامر عبد الحميد ظهير أيمن نادي الزمالك
منتصر المرشدي - حسن العمدة
قال تامر عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إنه يؤيد فكرة عودة صالح جمعة إلى النادي الأهلي مرة أخرى، لافتا إلى أن لجنة الكرة لا يجب أن تترك الأمور للمدير الفني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "ليس صحيحا أن تنفذ كل طلبات كارتيرون، لابد وأن يكون للجنة الكرة كلمة عليا".

وأردف: "الأهلي سيطر على البطولات في وجود لجنة كرة رشيدة تفضل الأهلي عن نفسها، وهو ما حدث في عهد مانويل جوزيه ومن بعده حسام البدري".

وأكمل: "القوة الهجومية للأهلي تأثرت 50% بغياب عبد الله السعيد، ونفس الأمر مع إعارة مؤمن زكريا".

وأوضح: "الأهلي طوال تاريخ مميز في مراكز حراسة المرمى وصانع الألعاب والمهاجم الصريح، ولكن الآن الأهلي يعاني في هذه المراكز".

واستطرد: "بعد رحيل الحضري لم يجد الأهلي ضالته في حارس يحمي العرين، مع احترامي لشريف إكرامي، لكنه ليس حارسا لمنتخب مصر، نفس الأمر، بعد عبد الله السعيد لم يجد الأهلي بديلا له".

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