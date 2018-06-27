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اقتصاد

الوزراء يشيد بأداء وزارة الصناعة واستجابتها لشكاوى المواطنين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم - نهلة الشربيني
تلقت وزارة التجارة والصناعة خطاب شكر من مجلس الوزراء لجهودها الدؤؤبة واستجابتها السريعة لحل كافة الشكاوى الواردة من المواطنين وبصفة خاصة المتعاملين مع الوزارة من جمهور الرأى العام مثل المصدرين والمستوردين ورجال الصناعة والتجار.

وأكد الخطاب ارتفاع نسب حسم الشكاوى الموجهة للوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( بوابة الحكومة الإلكترونية) إلى جانب الموقع الرسمى لوزارة التجارة والصناعة www.mti.gov.eg وحساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى https://www.facebook.com/mift.media/ .

وفى هذا السياق صرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه يجرى حاليا تفعيل خاصية الاتصال المباشر مع جمهور المواطنين من خلال انشاء مركز اتصال لتحقيق مزيد من التواصل مع جمهور الرأى العام ، الى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تسهيل عملية استقبال الشكاوى والمقترحات من مختلف المنافذ المباشرة وغير المباشرة ، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بشأن الاستفسارات فضلا عن وضع نظام تفاعلى يضمن المتابعة والتواصل عبر جميع قنوات التواصل المتاحة وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات جمهور المتعاملين مع الوزارة سواء بالطرق التقليدية أو الإليكترونية الحديثة .

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