باري جيب نجم فريق بي جيز الغنائي يحصل على لقب فارس

حصل باري جيب مغني فريق (بي جيز) الشهير على لقب فارس من قصر بكنجهام تكريما لمسيرته الموسيقية وأعماله الخيرية.



ومنح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اللقب لجيب الذي أسس فريق البوب الناجح مع شقيقيه موريس وروبين عام 1958. وحصل جيب على التكريم المرموق أمس الثلاثاء في إطار قائمة الشرف التي تعلنها الملكة إليزابيث بمناسبة العام الجديد.



وقال جيب "هذا أعظم تكريم يمكن أن يحصل عليه المرء وأنا في غاية التأثر".



وجيب (71 عاما) هو آخر من لا يزال على قيد الحياة من أعضاء الفريق الذي اشتهر بأغنيات لا تنسى مثل (ستينيج ألايف) و(نايت فيفار).