ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة وسلع مجهولة المصدر بأسواق الإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق بمختلف أنحاء المدينة لضبط المخافلفات التموينية، بالاشتراك مع ضباط الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية (منطقة غرب ووسط الدلتا).



ففي مجال السلع غير الصالحة، تم ضبط المدعو "م ا ع"، 36 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم المجمدة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها " 250 " كجم من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط كل من "و ج م "، 24 عاما، بائع بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "500" صاروخ ناري أجنبي الصنع ومجهول المصدر، و"ع م ا"، 46 عاما، سائق مقيم محافظة الغربية، مستقلًا السيارة رقم "ع و أ مصر- نقل"، محملة بكمية وقدرها " 400 " كجم من التمور داخل عبوات بدون بيانات تجارية.



تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.