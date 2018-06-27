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منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
آيات أحمد
اعتذر المبتهل طارق عبد الرحمن فهمى، المنشد الدينى، للشعب المصرى عما حدث داخل أحد المساجد من انشاد وابتهالات مبتذلة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد ذلك نهائيًا، موضحًا أن الفيديو انتشر مقطعًا وليس كاملًا.

وأضاف طارق عبد الرحمن فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الشعر كله مبنى على الخيال والروحانيات، مشيرًا إلى أنه كان يداعب المستمعين وأنشد " احنا ولاد المدد واحنا ولاد الزين فينا خمورجية وفينا حشاشين وفينا شوارعية وفينا نصابين، خمورجية شربنا الخمور من كاس سيدى على زين العابدين".

وأشار طارق فهمى ، إلى انه كان يقصد بالخمر هى خمر الجنة وليس الخمور التى تباع فى المحلات، مؤكدًا أنه أخطأ ويعتذر للشعب المصرى كله لأن كلماته فهمت غلط، موضحًا أن نيته كانت مغايرة لما تم فهمه.

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