برلماني: مواجهة الزيادة السكانية والمحاصيل الشرهة لترشيد المياه

أَكد النائب أحمد سعد درويش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أهمية وجود برنامج متكامل لترشيد استهلاك المياه كما صرح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد، مطالبا إياه بالتنسيق مع وزير الري والوزارات المعنية بجانب المجلس وذلك لوضع خطة متكاملة للترشيد مع مراعاة عامل الزيادة السكانية المستمرة والمحاصيل الزراعية.



وأضاف درويش في تصريحات خاصة، أن البرلمان والحكومة قطعا شوطا كبيرا في التعامل مع ملف المحاصيل الزراعية خاصة الشرهة التي تحتاج إلى مياه غزيرة في زراعتها، موضحا أنه تم تعديل قانون الزراعة بهدف التنسيق بين الوزارات المعنية فى شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه وذلك للحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه، كما تم وضع عقوبة لردع المخالفين.



أما عامل الزيادة السكانية، فشدد عضو لجنة الزراعة على أهمية مواجهة هذه الزيادة مع التوعية بخطر الإسراف في استخدام المياه إعلاميا، بجانب العمل على تعظيم الموارد المائية باستحداث أساليب تكنولوجية حديثة قائمة على الري بالتنقيط وتحلية مياه البحار.