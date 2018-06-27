شاهد .. نتنياهو يلعب الكرة داخل مكتبه بسبب إيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، اليوم الأربعاء، كلمة إلى الشعب الإيراني ومنتخبه الذي خاض، أول أمس، مباراة مثيرة مع نظيره البرتغالي الذي تأهل لثمن نهائي مونديال كأس العالم 2018.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية المعروفة باسم "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لنتنياهو وهو يمسك كرة متسائلا عن مدى إمكانية تخيل إيقاف رونالدو لمنعه من إحراز الأهداف، مضيفًا: "كنت ألعب كرة القدم، ودعني أخبركم أنه يكاد يكون مستحيلا، لكن الفريق الإيراني فعل المستحيل".



وأضاف موجهًا حديثه للشعب الإيراني: "لقد أظهرتم شجاعة في الملعب، واليوم أظهرتهم نفس الشجاعة في شوارع إيران"، وذلك في إشارة منه إلى المظاهرات التي تشهدها طهران وعدة مدن إيرانية.



وتابع نتنياهو: "إيران لديها العديد من المشاكل مثل التلوث، ونقص المياه، ومليارات مهدرة على الإرهاب، فما كانت ستشهده طهران مستقبلًا حال إنفاق حكومة البلاد الأموال لحل مشكلات الشعب الإيراني، بدلًا من إهدار أموالكم في سوريا واليمن أو في حروب غير ضرورية بالشرق الأوسط؟".



