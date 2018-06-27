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أخبار البلد

الأوروبية لخفر السواحل تشيد بجهود مصر في التصدي للهجرة غير الشرعية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:56 ص
مجلس الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي
محمد وديع
التقى السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الاطراف والأمن الدولي مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحلFRONTEX برئاسة المدير التنفيذي "فابريس لاجيري" الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث أكد خلال اللقاء الموسع بين الجانبين على مواقف مصر الثابتة بشأن التعامل مع موضوعات الهجرة واللجوء من منظور متكامل ومتوازن بين الأبعاد الأمنية والتنموية بما في ذلك إيجاد قنوات للهجرة الشرعية والتعامل مع جذور وأسباب التدفقات غير الشرعية للمهاجرين.

من جانبه أشاد مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل بالدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى مصر كأحد الشركاء الأساسيين في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأثنى في هذا الصدد على الجهود الكبيرة التي قامت بها قوات حرس الحدود المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية تجاه القارة الأوروبية، معربًا عن تطلعه لتعميق التعاون مع مصر والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

وصرح مساعد وزير الخارجية بأن مصر قامت بمجهودات كبيرة من أجل إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل المصرية على مدار العامين الماضيين، وأن هذا الجهد ترتب عليه أعباءً كبيرة على الدولة المصرية، وأننا نتطلع لقيام المجتمع الدولي والدول الشريكة إلى تقاسم تلك الأعباء والمسئوليات التي تقوم بها مصر والتي تعود بالمنفعة على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكمله، وكذلك دعم مصر في جهودها لاستضافة أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين.

وأضاف فوزي أن اللقاء الذي جرى مع مدير وكالة FRONTEX يأتي في إطار التعاون الأشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات الهجرة في إطار الحوار المؤسسي القائم بين الجانبين في هذا الشأن والتي عقدت اولى جولاته في ديسمبر من العام الماضي 2017.

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