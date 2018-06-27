العثور على أقدم قرية في الإمارات تعود إلى العصر الحجري

كشفت صحيفة الخليج الإماراتية عن تنقيبات أجراها علماء الآثار من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في جزيرة مروح، كشفت عن أقدم قرية في الإمارات، يرجع تاريخها الى نحو 8 آلاف عام.



وأظهرت اختبارات جديدة بالكربون المشع، أن مباني القرية المكتشفة حديثا تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل ما يقرب من 8 آلاف عام، وتتميز منازلها بأنها مازالت باقية بحالتها، ويعتقد الخبراء أنّ السكان الأوائل استخدموها لعدة مئات من السنين، وفقا للصحيفة الاماراتية.



وتتألف القرية الاماراتية القديمة من 10 بيوت تتكون من غرف ومساحات خارجية لتربية الحيوانات وأخرى لإعداد الطعام، حسب تقارير الخبراء.



وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن خبراء الاثار نجحوا في إعادة إنشاء القرية رقميًا لتكوين رؤية واضحة لصورتها قبل حوالي 8 آلاف عام. وبينما توجد مواقع أثرية عدة في الإمارات ترجع إلى هذه المرحلة التاريخية المبكرة.

