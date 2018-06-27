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أخبار العالم

رئيس التشيك يعين حكومة جديدة مؤلفة من حزبين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
عين الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، حكومة جديدة مؤلفة من حزبين بزعامة رئيس الوزراء أندريه بابيس.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن حزب "آنو" الذي يتزعمه بابيس فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي إلا أنه لم يحصل على موافقة البرلمان من أجل تشكيل الحكومة..مشيرة إلى أن الحزب وافق على تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضافت القناة أن هذا الائتلاف حصل على 93 مقعدًا فقط في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد، وبذلك سيسعى إلى الحصول على دعم من الحزب الشيوعي.

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