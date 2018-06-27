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للنساء.. 10 أشياء يجب فعلها عند بلوغ الأربعين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:30 م
صدى البلد
رنا عصمت
تبدأ كل أنواع التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان بعد أن يبلغ سن الـ 40 وللأسف، فإن العديد من هذه التغيرات يمكن أن تؤثر سلبًا على الحالة الصحية وتزيد من سوء الحالة النفسية، خاصةً على المرأة لأنها تشعر بكبر السن والتقدم في العمر والوحدة، لذلك نقدم لكِ في هذا التقرير أشياءً يجب على المرأة امتلاكها في سن الأربعين، وفقًا لموقع "powerofpositivity".

ولذلك نقدم لكِ 10 أشياء يجب على المرأة إدراكها في سن الأربعين وهي:
1- إدراك أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، ويجب أن يكون لديك طريقة لتمويله.

2- ندبة عاطفية، في حين ترسيخ عميق من خلال الألم، عزز شخصيتك.

3-الزي الجميل بحيث يمكنك ارتدائه دون خجل أمام أي شخص، في أي وقت يعطي ثقة بالنفس.

4- نشاط روتيني تقوم به من أجلك أنت وحدك.

5- الذكريات التي تجعلك جاذبًا تعطيك دفعة إلى الأمام.

6- حافظ على مجلة أو سجل شخصي من أعمق أفكارك ومشاعرك.

7- صديق يمكنك الاتصال به في أي وقت لمساعدتك على الخروج من الأزمة.

8- قبول الشخص الذي تشاهده في المرآة والعيوب، ولا تسخر من نفسك.

9- المواظبة علي ممارسة الرياضة أو أي هواية من اهتماماتك.

10- تخصيص جزء من المال لأي حالة الطوارئ.

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