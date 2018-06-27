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فن

استمرار انخفاض إيرادات أفلام العيد بعد انتهاء العطلات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:01 م
صدى البلد
سمر سعد
حققت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت مليونا و869 ألفا و602 جنيها، لتبدأ في الانخفاض مع انتهاء العطلات.

ونافس فى موسم عيد الفطر، 5 أفلام سينمائية، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "الأبلة طم طم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.

وتصدر فيلم حرب كرموز لأمير كرارة، إيرادات أفلام العيد، تلاه فيلم ليلة هنا وسرور، وفي المركز الثالث "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، فيما اقتربت إيرادات فيلمي "الأبلة طم طم" و"كارما" من بعضهما.

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