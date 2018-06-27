عودة أطقم مروحيات عسكرية إلى روسيا من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، عودة طاقمي مروحيات "كا -52" ومروحيتين قتاليتين إلى روسيا من سوريا.



وذكرت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "كا-52" والمروحيتين القتاليتين قد نقلوا إلى روسيا بعد أداء المهام في سوريا.



وجاء في بيان الدفاع الروسية "قامت طائرة نقل عسكرية بنقل مروحيتين "كا-52" إلى مطار عسكري على الأراضي الروسية، فقد عاد طاقما المروحيتين إلى الوطن بعد أداء المهام في سوريا".

وأضافت وزارة الدفاع، لقد عاد من سوريا أيضا، موظفو الطيران التقنيين، وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في سوريا في 30 سبتمبر عام 2015.