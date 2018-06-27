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وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة الإسكندرية.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:29 م
وفد من الجامعات البريطانية
وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدا من مسئولى ومستشارى العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية وذلك فى إطار جولتهم لعدد من الجامعات المصرية للتعرف على واقع التعليم العالى بها وإمكاناتها العلمية والتعليمية والبرامج الدراسية التى تقدمها، ومناقشة فرص التعاون الممكنة بينهما.

وأشار "الكردي"، إلى حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات البريطانية، مؤكدًا عمق العلاقات الأكاديمية التى تربط بين الجانبين من خلال العديد من اتفاقيات التعاون المبرمة بينهما، فضلًا عن أهمية هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أن الوفد البريطانى ضم الدكتور محمد لطفي، نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، والدكتور فيليب جيلمارتن، نائب رئيس جامعــة ايست أنجيلا البريطانية، وإيميلى جاتسون مسئول السياسات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وناعومى جراهام، نائب مسئول العلاقات الدولية بجامعة ادينبرج نابيير البريطانية، وهبه محمد، نائب القنصل البريطانى بالاسكندرية، وسحر خميس، رئيس البرامج التعليمية بالمركز الثقافى البريطانى بمصر.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز قنصوه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والعلوم والطب .
وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة الإسكندرية.. صور
وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة الإسكندرية.. صور
وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة الإسكندرية.. صور

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