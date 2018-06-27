الإصابة بنوبة الصرع ليست دليلا على إصابتك بالمرض

قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشاري المخ والأعصاب، إن تعرض البعض للإصابة بنوبة صرع لا يدل على معاناته من المرض طالما لم يتكرر الأمر، حيث ثبت أن 10% من البشر حول العالم يتعرضون لنوبة صرع واحدة خلال حياتهم، موضحا أن الإنسان يعد مريضا إذا تكرر الأمر معه عدة مرات بدون وجود مسببات قوية.



وعرف "عمرو" الصرع بأنه اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويتأثر به الأشخاص في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه عبارة عن نوبات وجيزة من الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءًا من الجسم "جزئية" أو الجسم كله "عامة"، ويصاحبها أحيانًا فقدان الوعي والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.



وأضاف أن هذه النوبات تنتج عن فرط الشحنات الكهربائية التي تطلقها مجموعة من خلايا الدماغ، وقد تنطلق هذه الشحنات من أجزاء مختلفة من الدماغ، مشيرا إلى أن النوبات تتراوح بين غفلات الانتباه ونفضات العضلات الخاطفة وبين الاختلاجات الممتدة، كما أن النوبات قد تختلف من حيث مدى تواترها، من أقل من مرة واحدة في السنة إلى عدة مرات في اليوم.