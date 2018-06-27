مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في برلين 2019

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية: إن مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية وافق على طلب السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا بأن تكون دولة مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في دورته القادمة رقم 22 التي تعقد في برلين العام القادم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدول العربية والأجنبية.



جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في دورته 21 بألمانيا والذي نظمه اتحاد الغرف العربية بحضور رئيس وزراء الكويت كضيف شرف الدورة ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني وبمشاركة أكثر من 600 شركة من كبرى الشركات ورجال الاعمال في المانيا وأوروبا والمنطقة العربية وممثلي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأكد أنه تمت الموافقة على اختيار مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في دورته القادمة رقم 22 نظرا للنجاحات الكبيرة والمتميزة التي حققتها في المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي نماذج رائدة ويحتذى بها خاصة الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال قوانين حديثة تعمل علي حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين مما كان لها الأثر الإيجابي في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات الخارجية والتي سوف تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري



وقد أدار الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال المنتدى الاقتصادي العربي الألماني كمتحدث رئيسي جلسة إدارة التحول الرقمى (الفرص والتحديات ) أوضح خلالها مدى التطور الرقمي الذي يشهده العالم حاليا والفرص المتاحة أمام اقتصاديات الدول العربية للاستفادة من هذا التقدم والتحديات التي ستواجه في حالة التخلف عن مسايرة هذا التقدم.