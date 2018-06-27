يلا شوت | مشاهدة مباراة السويد والمكسيك بث مباشر | بث الاسطورة الان

يلتقى، بعد قليل، منتخب المكسيك مع السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



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معلومات عن مشاهدة مباراة المكسيك والسويد مباشر اليوم المكسيك Vs السويد، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلق : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + يوسف سيف (بي إن ماكس 2) + يوسف سيف (بي إن 4K).



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موعد مباراة المكسيك والسويد



تبث مباراة المكسيك والسويد يوم الأربعاء 27 يونيو في تمام 5:00 عصرا بتوقيت السعودية.