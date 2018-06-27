الزمالك ينتظر اليوم رد طارق حامد بشأن البقاء أو الرحيل

ينتظر اليوم مجلس إدارة نادى الزمالك رد وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الفريق بتوقيع اللاعب على رغبة رسمية إذا أراد الرحيل خلال الميركاتو الصيفى الحالى .



يأتي هذا بعد عقد مسؤولي القلعة البيضاء جلسة مع وكيل أعمال طارق حامد خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إعلان اللاعب رفضه الانتقال لنادى الأسيوطى رغم حصوله على عقوده الجديدة من الزمالك ورفضه إعادتها .



وأكد مجلس الزمالك لوكيل اللاعب رفضهم أن يمارس اللاعب ضغوطا على الجماهير لتوصيل رسالة برفضه الرحيل رغم عدم إعادته عقود التجديد والتحفظ عليها .