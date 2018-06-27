استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير

أكد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير على استمرار تنفيذ حملات النظافة التي وضعت الوحدة المحلية خطة شاملة لها وتقوم بتنفيذها بكافة شوارع المدينة ، مشددا على سرعة انجاز الأعمال وكنس الأتربة أسفل الأرصفة ورفع أي مخلفات بجوانب الطرق.



وتم اليوم الأربعاء، رصد أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية ، التي شملت شارع جامعة الدول العربية وشارع أنور السادات وميدان الدولفين.



يقوم قسم النظافة بالوحدة المحلية والمتابعة الميدانية بتنفيذ الخطة المشار إليها يوميا ، كما يتم التنفيذ بمعدات الوحدة المحلية والعمال التابعين لها.

