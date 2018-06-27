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محافظات

استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:35 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أكد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير على استمرار تنفيذ حملات النظافة التي وضعت الوحدة المحلية خطة شاملة لها وتقوم بتنفيذها بكافة شوارع المدينة ، مشددا على سرعة انجاز الأعمال وكنس الأتربة أسفل الأرصفة ورفع أي مخلفات بجوانب الطرق.

وتم اليوم الأربعاء، رصد أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية ، التي شملت شارع جامعة الدول العربية وشارع أنور السادات وميدان الدولفين.

يقوم قسم النظافة بالوحدة المحلية والمتابعة الميدانية بتنفيذ الخطة المشار إليها يوميا ، كما يتم التنفيذ بمعدات الوحدة المحلية والعمال التابعين لها.
استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير
استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير
استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير
استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير
استمرار تنفيذ حملات النظافة بمدينة القصير

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