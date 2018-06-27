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اقتصاد

الإحصاء: 3.5 مليار دولار تدفقات استثمارية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:02 م
صدى البلد
شيرين عادل
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، أن 57.1% من تدفقات الاستثمارات لمصر للداخل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017/ 2018 جاءت من الاتحاد الأوروبى بقيمة 2 مليار دولار، تلاها الدول العربية بنسبة 20% من جملة التدفقات الاستثمارية للداخل بقيمة 700 مليون دولار.

وكشف الجهاز فى نشرته اليوم، الأربعاء، عن بلوغ القيمة الإجمالية للتدفقات الاستثمارية للداخل خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الحالى 3.5 مليار دولار، وهو ما مثل انخفاضا مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، والتى بلغت القيمة الإجمالية لتدفقات الاستثمارات للداخل خلالها 4 مليارات دولار.

كما أشارت البيانات إلى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى بلغت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 2.4 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، ومن إجمالى تدفقات الاستثمارات للداخل، استحوذت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية على 17.2% باستثمارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

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