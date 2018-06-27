ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 46 تذكرة هيروين فى حملة بكفرالدوار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية - هيروين
صورة أرشيفية - هيروين
جمالات الدمنهورى
شن رجال وحدة مباحث مركز شرطة كفرالدوار حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وتجار المخدرات ومروجيها تحت إشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث .

أسفرت الحملة عن ضبط " أحمد م أ 44 سنة" عاطل ومقيم البسلقون بمركز كفر الدوار بحوزته 40 تذكرة هيروين تزن حوالي 40 جرام ، و"محمود س ع 22 سنة " عاطل ومقيم منشية صيرة بمركز كفر الدوار بحوزته 5 تذكرة هيروين تزن حوالي 5 جرامات ، 10 أقراص مخدرة، هاتف محمول ، و" فتحي ح ك ا 30 سنة عاطل" ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار بحوزته تذكرة هيروين تزن حوالي 20 جرام ، و30 قرص مخدر ، وهاتف محمول

كما تمكنت الحملة من ضبط " محمود ك م 40 سنة "عاطل ومقيم أبيس القومية بمركز كفر الدوار بحوزته 300 قرص مخدر ، ومبلغ مالي 750 جنيها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات التى ضبطت بحوزتهم بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري: فشل صفقة العجان .. وننتظر صبري رحيل

أبو جريشة: مدرب دجلة الجديد يهتم بأدق التفاصيل

إحالة 86 من أطباء وعمال مستشفى كفرالزيات العام للتحقيق.. صور

نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

شوبير يسخر من تصريحات اتحاد الكرة بشأن فيديوهات لاعبي المنتخب

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 37

تصفية خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص بأسيوط

ننشر أسماء المتهمين المحالين للمفتي بقضية كمين الخصوص

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الشركات القطرية تتسبب في خسارة سان جيرمان 51 مليون يورو

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

واشنطن تحذر تركيا: مقاتلة إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

وزارة الثقافة تعيد مسرح طنطا للحياة بعد غياب 8 سنوات

تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بمسقط رأسه بالأقصر .. صور

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

فيديو

مياه القليوبية تكشف سبب منع المواطنين من شرب المياه هذا المساء
تعرف على مدن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. فيديو
الإسكان: طرح وحدات العاصمة الجديدة إلكترونيا دون قرعة
وزير الزراعة: المركز العربي يخدم التنمية المستدامة
شاهد.. شاب يحارب البطالة بعربة مشروبات سريعة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟