ضبط 46 تذكرة هيروين فى حملة بكفرالدوار
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية - هيروين
شن رجال وحدة مباحث مركز شرطة كفرالدوار حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وتجار المخدرات ومروجيها تحت إشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث .
أسفرت الحملة عن ضبط " أحمد م أ 44 سنة" عاطل ومقيم البسلقون بمركز كفر الدوار بحوزته 40 تذكرة هيروين تزن حوالي 40 جرام ، و"محمود س ع 22 سنة " عاطل ومقيم منشية صيرة بمركز كفر الدوار بحوزته 5 تذكرة هيروين تزن حوالي 5 جرامات ، 10 أقراص مخدرة، هاتف محمول ، و" فتحي ح ك ا 30 سنة عاطل" ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار بحوزته تذكرة هيروين تزن حوالي 20 جرام ، و30 قرص مخدر ، وهاتف محمول
كما تمكنت الحملة من ضبط " محمود ك م 40 سنة "عاطل ومقيم أبيس القومية بمركز كفر الدوار بحوزته 300 قرص مخدر ، ومبلغ مالي 750 جنيها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات التى ضبطت بحوزتهم بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.