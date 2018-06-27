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حوادث

ضبط 710 هاربين من أحكام متنوعة بأسوان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:33 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير لأمن أسوان لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 710 أحكام شملت "148 حبسًا جزئيًا، و 63 مستأنف، و 365 غرامات و132 مخالفة ، و8 أحكام سرقة تيار كهربائى".

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة ، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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