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محافظات

بحد أدنى 205 درجات.. ننشر تنسيق الثانوية بمحافظة الجيزة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:32 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بيانا بنتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، بعد اعتمادها من اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، بحد أدنى 205 درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام.

وأوضحت المديرية أن التنسيق قامت به لجنة التنسيق المكونة من مدير عام التعليم العام ومدير عام التعليم الفنى ومدير التعليم الثانوى ومدير إدارة شئون الطلاب التابعة لمدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم على وضع التنسيق على النحو التالي:-

- الثانوى العام الرسمى بحد أدنى مجموع 205 درجات.

- الثانوى العام للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بحد أدنى مجموع 140 درجة.

- الثانوى العام الخاص عربى بحد أدنى مجموع 140 درجة.

- الثانوى العام بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى مجموع 140 درجة.
بحد أدنى 205 درجات.. ننشر تنسيق الثانوية بمحافظة الجيزة
بحد أدنى 205 درجات.. ننشر تنسيق الثانوية بمحافظة الجيزة

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