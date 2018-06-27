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أخبار البلد

وزير الزراعة: القطاع الزراعي يستهلك 80% من موارد مصر المائية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:30 م
صدى البلد
مريم صليب
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تعاني من شح مائي، لافتا إلى أنها تعد الأعلى في زيادة السكان حول العالم.

وأضاف أبو ستيت، خلال المؤتمر الصحفي في إطار افتتاح الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بحضور وزراء الزراعة العرب، أن مصر تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار، حيث يتساقط عليها ما يقرب من 150 ملليمتر مياه أمطار على مدار العام، مطالبا بتضافر الجهود للحد من تلك الزيادة السكانية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما يقرب من 80% من موارد مصر المائية، مؤكدا أن الحمل ثقيل، حيث المطالبة بتخضير الصحراء مع التقليل من الاستهلاك المائي.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة ناقش أمس، الثلاثاء، عددا من المذكرات، منها مشروعات تطوير إنتاج النخيل بالمنطقة العربية وخارطة الاستثمار الزراعي في السودان ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على المواد المائية والأرضية بالمنطقة العربية ومشروع تسويق وتصنيع لحوم الإبل وتقديم الدعم الفني لفلسطين.

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