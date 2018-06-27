ضبط شخص نصب على مواطن بزعم سفره للعمل بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية والاستيلاء على مبالغ مالية منه بزعم توفير فرصة عمل لنجله بالخارج.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو/أيمن أ.ع - مواليد 1965 - محامى ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام المدعو/النبوى.ع .ح - مواليد1982- عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود - سبق اتهامه فى قضيتى آخرهما قضية "نصب تسفير"، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ (70 ألف جنيه) بزعم توفير فرصة عمل لنجله بالخارج بإحدى الدول الأوروبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.