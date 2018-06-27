شاهد .. أقمار صناعية تلتقط صورا لمفاعل نووي نشط بكوريا الشمالية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا التقطتها أقمارًا صناعية لموقع مفاعل نووية في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها، على الرغم من تعهد زعيم بيونج يانج، كيم جونج أون، بأن بلاده ستنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال قمته التاريخة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي انعقدت مطلع الشهر الجاري في سنغافورة.



ويظهر في الصور، التي التقطت يوم 21 يونيو الجاري، المفاعل النووي "يونجبيون" وأعمال تعزيز البنى التحتية له والتي يلوح أنها تجري بشكل سريع، في حين تتواصل العمليات بوتيرة سريعة في مصنع تخصيب اليورانيوم.



وأظهرت الصور أيضًا منشآت جديدة عديدة أحدها مكتب للهندسة وطريق مؤدية إلى مبنى يضم مفاعلا نوويًا.



وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، الأسبوع الماضي، عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ستبدأ بشكل سريع، قائلًا: "سيكون نزع سلاح نووي شامل ولقد بدأ".