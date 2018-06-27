محافظ المنيا: تنفيذ خط مياه بتكلفة 350 ألف جنيه

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من تنفيذ خط مياه يربط بين قرية أبو الهوا والجهة القبلية من قرية بنى واللمس بمركز مغاغة لتغذيتها بالمياه اللازمة لتلبية احتياجات الأهالى بتلك القرية والتغلب على مشكلة ضعف مياه الشرب المتكررة واستجابة لشكاوى المواطنين.



قال المحافظ، إن خط المياه تم تشغيله فعليا، حيث تم تنفيذه خلال 72 ساعة بعد التنسيق الفورى والعاجل بين الشركة والوحدة المحلية لمركز مغاغة، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه بتلك المناطق وتلبية لمطالب الأهالى من أجل إرضاء المواطنين وتحقيق المنفعة العامة والمساهمة فى البناء والتنمية المستمرة التى تسعى الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيقها.



أوضح دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن طول الخط يبلغ حوالى 500 م بتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه وأشار إلى أنه جار التنسيق لتنفيذ خط آخر يربط بين قرية كوم الحاصل وقرية الشيخ مسعود بطول 1500 م وتكلفة إجمالية حوالى 900 ألف جنيه.



كان محافظ المنيا قد تفقد مركز مغاغة واستمع الى شكاوى المواطنين بقرية بنى واللمس الخاصة بضعف مياه الشرب بتلك المنطقة ، كما تم مخاطبة وزير الرى لإقامة مرشحات على البحر اليوسفى لحين الانتهاء من اجراءات إنشاء محطة المياه والتى ستنهى المشكلة نهائيا.