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محافظات

إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة مدير محطة صرف صحى وطاقم النوبتجية بها للتحقيق بسبب تركهم العمل، وكذا مفتش تموين لتركه عمله فى متابعة المخابز البلدية.

كان رئيس مدينة السنطة قد أجرى مرورا مفاجئا على محطة الصرف الصحى بقرية المنشأة الكبرى، وتبين عدم وجود طاقم النوبتجية بالمحطة .

كما تم المرور على مخبز بلدى بذات القرية، وتبين عدم تواجد مفتش التموين المكلف بمراقبة ومتابعة أعمال المخبز.
إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور
إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور
إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور
إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور
إحالة مدير محطة صرف صحى ومفتش تموين بالسنطة للتحقيق .. صور

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