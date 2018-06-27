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أخبار العالم

رئيسا غانا وغينيا يزوران توجو لحل الأزمة بالبلاد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:38 م
صدى البلد
أ.ش.أ
ذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأربعاء، أن رئيسي غانا نانا أكوفو أدو وغينيا بيساو ألفا كوندي (الوسيطان لحل الأزمة التي تشهدها توجو منذ تسعة أشهر واللذان تم اختيارهما من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس") سيتوجهان في ولاقت لاحق اليوم إلى العاصمة التوجولية لومي؛ لاستئناف المشاورات مع جميع الأطراف المعنية في توجو وذلك قبل تقديم توصيات لإنهاء الأزمة بالبلاد للقمة القادمة للإيكواس.

وأفاد الراديو بأن رئيسي غانا وغينيا بيساو سيعقدان لقاءات منفصلة مع ائتلاف يضم 14 حزبا وممثلي الحكومة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (في السلطة) حيث سيركزان على مشروع خارطة الطريق المقترح من جين كلود برو رئيس لجنة الإيكواس في مطلع يونيو الماضي في لومي ومذكرة التفاهم التي وقعت عليها بالأحرف الأولى جبهة "توجو الشامخة".

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي ، نزل عشرات الآلاف من التوجوليين إلى الشوارع بدعوة من ائتلاف المعارضة للمطالبة بتطبيق دستور عام 1992 وهو ما يعنى ضمنا حد ولاية الرئاسة لفترتين.

يشار إلى أن الرئيس التوجولي فاورى جناسينبي الذي خلف والده بعد 38 عاما من توليه رئاسة البلاد ، يرأس البلاد منذ عام 2005 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه.

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